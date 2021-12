Aggrediti una persona e cane

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una persona tornando dalla passeggiata con cane, viene aggredita da un cane molosso di Pitbull femmina che era scappata dall'abitazione dove viene rinchiusa tutto il tempo: si vede dalla finestra e si sente piangere e chiedere attenzione quando si passa vicino. Il signore è stato morso, il cane nella situazione abbastanza grave con orecchio strappato ha dei punti e la zampa messa male, dai punti del morso esce sempre sangue. Il palazzo intero ha visto il cane 'indemoniato' che non si staccava e i residenti sono stati d'aiuto in questa impresa; mentre i padroni, arrivati dopo 10 minuti, senza chiedere manco chiedere scusa se ne sono andati. La polizia non è mai arrivata, però hanno detto di aspettarla; l'ambulanza è andata via perché altri soccorsi non sono arrivati.... E chi aiuta il cane? Io sono disoccupata e vivo da sola è una spesa grande in questo momento per me anche se la sto affrontando e non è finita ancora, aspettiamo di fare altre iniezioni".