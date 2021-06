"L'Agricoltura che include al Parco Agricolo Sud di Milano" Due incontri per il lancio del progetto "CS'A - Cascina Sant'Alberto. Nuovi modelli di economia solidale a sostegno dell'agricoltura sociale", sostenuto da Fondazione Cariplo e guidato da ACRA, Madre Terra, Le Vele, Distretto di Economia Solidale del Parco Agricolo Sud Milano (DESR). - 11 giugno, presentazione e discussione online con i partner e associazioni del territorio. - 13 giugno, visita e aperitivo a Cascina Sant’Alberto. Un progetto di rigenerazione territoriale e sociale al Parco Sud di Milano: per il recupero dell’agricoltura e l'agroecologia, il coinvolgimento della cittadinanza e l’inserimento lavorativo di ex-minori non accompagnati. Gli eventi sono aperti e gratuiti, pre-iscrizione obbligatoria. Per maggiori informazioni, programma e link per iscrizione: https://www.acra.it/images/allegati/cosa_allegati/GCU/CSA_itadol_programma.pdf