"Non è sciopero ma una rivolta! Il 26 marzo molti rider che non volevano scioperare sono stati attaccati e derubati. E' successo in corso Como dove una giovane ragazza stava consegnando un ordine e questa massa è arrivata e le ha strappato lo zaino buttando il cibo per terra. Un ragazzo è arrivato in suo soccorso per difenderla. Dopo di che se ne sono andati via. Non c'era neanche una pattuglia di polizia o militari. Loro chiedono più diritti ma dopo questo casino non li riceveranno".