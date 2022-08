"Buongiorno, la presente per segnalarvi l' insostenibile situazione che ad oggi stanno vivendo i residenti dei quartieri Binda, Torretta e Cascina Caimera nel Municipio 5 . L' interruzione della viabilità lungo l' Alzaia Naviglio Pavese in oltre 3 punti ( Via Rimini - Via Imperia ) , ( Via Schiavoni - Via Fra Cristoforo ) , ( Via Fra Cristoforo - Via Don Rodrigo ) obbliga i residenti dei 3 quartieri ad allungare di oltre 3km il rientro alle proprie abitazioni utilizzando via Rosa Bianca . Di fatto i quartieri pur facendo parte del municipio 5 in realtà risultano completamente scollegati con tale municipio in quanto attraversare il Naviglio Pavese è diventato sostanzialemente impossibile . La situazione è ancor'più " Fantozziana" se si pensa che i lavori svolti serviranno a creare una pista ciclabile ma come conseguenza i residenti saranno obbligati ad allungare i tragitti in autovettura inquinando quindi di più. Anche i servizi d' emergenza sono rallentati da questa situazione, basti pensare che i Vigili del Fuoco situati in via Darwin per poter raggiungere il quartiere Torretta dovranno triplicare i tempi di intervento. La situazione potrebbe migliorare se il Comune decidesse di aprire al traffico residenziale il sottopasso fra Via Don Rodrigo e Via Giovanni Palatucci, ad oggi utilizzabile solo da taxi ed autobus".