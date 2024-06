APPARTAMENTI INSALUBRI GESTITI A MILANO DALLA MM

Chiediamo un intervento urgente per risolvere le gravi problematiche degli appartamenti situati all'ultimo piano di un immobile in via Guido Ucelli di Nemi. Da questo inverno, gli appartamenti sono soggetti a infiltrazioni d'acqua dal tetto che hanno provocato la formazione di muffa nera su soffitti e pareti. Questa situazione è insalubre, soprattutto considerando l'età avanzata e la salute compromessa delle persone che vi abitano. Recenti piogge torrenziali hanno peggiorato la situazione, causando continui cortocircuiti all'impianto elettrico a causa dell'umidità penetrata nei muri e persino nelle lampadine del soffitto. Nonostante numerose segnalazioni al servizio di assistenza, non è stata ricevuta alcuna risposta concreta. Questa situazione è inaccettabile per motivi di sicurezza e salute pubblica, non solo per gli inquilini interessati ma anche per gli altri abitanti dello stabile. È necessario un intervento immediato per effettuare un sopralluogo e risolvere questi gravi problemi. QUANTI IMMOBILI GESTITI DALLA MM SONO NELLE STESSE CONDIZIONI???