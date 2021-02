Rinnovo carte d'identità: "Il Comune di Milano dice bugie ai cittadini"

"Comportamento inaccettabile e menzognero del comune di Milano". Così una lettrice, di cui riportiamo fedelmente le parole che ci ha scritto. "Ho prenotato a dicembre 2020 un appuntamento per il rinnovo della carta di identità di mio figlio (minore): prime disponibilità a inizio febbraio, ho fissato per le ore 9 del 1/2/21, per minimizzare i disagi scolastici e lavorativi. La scorsa settimana leggo (pubblicità varie e articoli di giornale) che il comune 'cambia orari ma tutti gli appuntamenti già fissati si intendono confermati'".

"Ieri sera (28 Gennaio) una mail mi informa che l'appuntamento è annullato per ragioni organizzative e potrà essere ripianificato ricollegandosi al sito nella settimana tra il 2 e il 5 febbraio. Trovo il comportamento del comune assolutamente inaccettabile e indicativo di attenzione zero per i cittadini", scrive la lettrice accusando il Comune di dire "bugie".

"Avrei trovato corretto chiamare l'interessato e concordare da subito una nuova data (in orari che, mi aspetto, saranno comodi solo per l'impiegato comunale!)... ma sono convinta che dietro all'impossibilità di una nuova prenotazione 'tempestiva', nei dati del comune risulterà che non ci siamo presentati noi all'appuntamento... Desidererei che venisse adeguatamente pubblicizzato come il comune di Milano tratta (davvero!) i propri cittadini, al di là degli slogan...".