Arresto rapina impropria Porta Genova Valenza tram linea2, notte del 29 dicembre

Via Valenza · Porta Ticinese

Via Valenza · Porta Ticinese

Salve sono un agente della security Atm, (premesso che nn voglio sostituirmi all'operato delle FF.OO. ) vorrei capire perché non si menziona mai il nostro di operato ... arriviamo prima delle suddette in quanto presenti sul tpl (trasporto pubblico locale) e nel limite delle nostre possibilità evitiamo che gli eventi possano degenerare, espletiamo infatti in base al d.m. 54 un servizio di sicurezza sussidiaria (sussidio alle ff.oo.). Sicuro della vostra collaborazione