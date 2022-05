ART&DESIGN II - Opening 19/05/2022

Visitabile dal 19.05 al 02.07.2022, dal Martedì al Sabato, dalle 11.00 alle 19.00. Con ART&DESIGN II, il design invade gli spazi della galleria con opere site-specific disegnate dagli artisti selezionati, provenienti da diverse parti del mondo, che portano le tracce del loro passato con opere dove la materia e i colori manifestano le loro esperienze di architetti e designer. L'esposizione vuole essere un elogio alla commistione tra l'arte contemporanea e il design di lusso. Fin dalla prima sala, la QR code room, il visitatore è immerso in spazi abitativi contemporanei ed immersivi, che attraversa fino ad arrivare al rooftop nel centro di Milano. Le opere di Carlos Cesare Alves colorano le pareti di un astrattismo modernista, dove gli elementi espressionistici sono tenuti insieme dalla protagonista della sua arte, la resina; Fabio Pietrantonio decora le sale con opere dove l’istinto è sublimato nell’ordine e nella precisione del rito costruttivo, mentre le sculture di Marcello Silvestre, vincitore del Premio Arte 2018, si arrampicano alle pareti, si appostano in ogni angolo, si appartano per nulla timide, parlando di sentimenti in cui è facile immedesimarsi. Mitologie antiche e mondi scomparsi ritornano nelle sale con forme aggraziate ma decise nelle sculture dello spagnolo Oscar Estruga, autore di opere monumentali come Ariadna en el circulo, presenti in prestigiose collezioni private come la banca spagnola BBVA. Le sue sculture creano atmosfere surreali in ambienti moderni come la Lobby C4 delle residenze Hadid in City Life, Milano. Robi Walters, Artist in Residence di Aston Martin, presenta opere dove gli oggetti scartati subiscono un processo creativo vicino alla pop-art e l'Arte Povera, esaltandone il loro valore intrinseco, mentre Luiz Philippe, artista brasiliano conosciuto in tutto il mondo per le sue opere presenti nella collezione privata Gilberto Chateaubriand e nel Museum of Modern Art di Rio de Janeiro, espone il dipinto Swimming Pool I (2020) e le sculture Untitled (Cross Legged Chair).