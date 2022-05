"Si chiama asfaltatura?"

"Hanno proceduto ad 'asfaltare' via Ojetti, che non lo necessitava, tra l'altro, solo a metà. Nel vero senso della parola: la strada è stata divisa di fatto in due parti; una rifatta e l'altra no, e questo riguarda perfino le strisce della segnaletica stradale. Notate la finezza del passaggio pedonale dell'immagine. Inoltre, non si sono presi nemmeno il disturbo di fare le linee divisorie per suddividere le zone di parcheggio delle automobili. Mi chiedo: quando è costato questo lavoro fatto in fretta, fatto male, e non concluso?".