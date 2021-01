Atm: guida bus messaggiando al telefono

"Ha viaggiato per tutto il tempo da Bausan fino a via Bernina scrivendo al cellulare, tenendo il telefono con la mano destra sotto il volante e con l'altra mano guidando il filobus. Sguardo che alternava un po' alla strada e un po' sul telefono. Non è il primo e né l'unico caso di autisti atm che guidano autobus, tram o filovie, con a bordo passeggeri, mentre scrivono, messaggiano, sul proprio cellulare, mettendo a rischio l'incolumità pubblica, dei passeggeri, dei pedoni e degli automobilisti. Sia che sia notte o giorno, sia che ci sia traffico o meno. Non è bastata la tragedia e il morto di qualche anno fa, quando la 91 superava un incrocio col semaforo rosso perché l'autista distratto. Nonostante le innumerevoli segnalazioni inviate all'atm dei tanti episodi, di autisti che usano il cellulare alla guida, peggio ancora scrivendo e messaggiando, la risposta che si riceve da Atm è un format sempre uguale, dove si dice che l'azienda si scusa, che è continuamente impegnata nella formazione dei suoi autisti, ecc ecc... Peccato che trattasi di un annoso problema, con centinaia di segnalazioni e non si riesce a far fronte a questo grave problema, nonostante le tante telecamere sui mezzi pubblici o sulle strade. Questi autisti atm che mettono a rischio la vita degli altri andrebbero licenziati in tronco. La mia vita, come quella delle altre persone, vale di più di un messaggio sul telefono scritto da un autista atm durante il suo lavoro, durante la guida! ATM si decida a porre fine a queste gravità e prenda seri e decisi provvedimenti, ne va della vita delle persone".