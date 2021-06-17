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I mezzi Atm senza aria condizionata

Porta Genova · Porta Ticinese
nik
nik 17 giugno 2021 12:05

"DOBBIAMO VIAGGIARE COME ( ESSRI UMANI ) E NON COME BESTIE SUDATE!! SE UN VOSTRO MEZZO NON GLI FUNZIONA L'ARIA CONDIZIONATA..O ANCHE SCARICA...NON DOVETE METTERLO IN CIRCOLAZIONE! VI RICORDO CHE IL BIGLIETTO COSTA LA BELLEZZA DI 2 EURO GRAZIE!! E DOBBIAMO VIAGGIARE IN SICUREZZA E NON CON IL RISCHIO DI AVERE UN INFARTO!! IL CORDINATORE DEL DEPOSITO O SIA IL RESPONSABILE,,NN DOVREBBE FARE USCIRE DA DEPOSITO IL MEZZO SENZA L'ARIA CONDIZIONATA! ...........GRAZIE!!!"

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