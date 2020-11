Tragica situazione di SPACCIO INDISTURBATO H24 sotto agli occhi dei cittadini increduli di tutta la zona VIA BERTOLAZZI, VIA MUZIO SCEVOLA, PIAZZA RIMEMBRANZE, VIA CONTEROSSO Giorno e notte PROSTITUZIONE, SPACCIO DI DROGA, FURTI, VEICOLI RUBATI E INCIDENTATI - FINTI RIDER DI GLOVO CHE SPACCIANO INDISTURBATI.