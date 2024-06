Diverbio tra autista Atm e passeggeri

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'autista del pullman 91 Circolare DX ATM n. vettura 825 dopo aver informato i passeggeri del termine della corsa, con un tono abbastanza invasivo, un signore anziano sale erroneamente sul pullman senza leggere la scritta fuori servizio, e l'autista lo assalta insultandolo più volte. Tutti capiamo che stia facendo il suo lavoro ma ci sono modi e modi non insultando i passeggeri pesantemente, contando che lavora in una azienda in cui fa servizio pubblico.