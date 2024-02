Baby Gang e Spaccio nel parcheggio pubblico di via Tommaso Gulli a Milano

Nella tranquilla via Tommaso Gulli, area residenziale lontana dalla movida, il parcheggio pubblico e l'area panchine tra i civici 29 e 31, da circa due anni sono occupati da una dozzina di ragazzi italo-nordafricani. Vi stazionano dalla mattina fino all'una di notte, spacciando ad altri ragazzini, fumando, arrecando disturbo con schiamazzi e musica trap. Recentemente hanno coperto con la vernice spray le mura attigue e vandalizzato una rent car. Un grave problema di devianza sociale per questi giovani che non studiano né lavorano e per le numerose famiglie dei palazzi che si affacciano sull'area, disturbati dal degrado e dal rumore.