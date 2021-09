Basta multe in Benedetto Marcello a Milano

Gallery



Buongiorno, in zona Vitruvio-Centrale non esistono strisce bianche per parcheggio gratuito. L'unica area non definita è la carreggiata di Benedetto Marcello adiacente al parcheggio con strisce blu su marciapiede dove si svolge il mercato settimanale. Io e molti altri pendolari, impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici, parcheggiamo in questa area e quindicinalmente ci becchiamo la multa. Il comune dice che visto che la zona è di particolare rilevanza urbanistica (e aggiungo di interesse economico per il Comune con la pioggia di multe quotidiana) non sussiste l'obbligo di aree di parcheggio gratuite (mail di Stefano Riazzola Comune Milano del 2/11/2020). Io le multe le pago il giorno stesso, ma vi prego di leggere il cartello che ho messo sulla macchina oggi e che allego. Credo che questa situazione tocchi molti onesti lavoratori come me che fanno fatica ad arrivare a fine mese anche senza multe... Grazie