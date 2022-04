Beccalossi e Verdoliva presso il campo della Juvenilia di via Corsico

In data 19 Aprile presso l'oratorio San Giovanni di via Corsico si e' svolto un evento con protagonisti due figure del mondo del calcio: Evaristo Beccalossi , ex stella del calcio e Marco Verdoliva cronista rossonero di Telenova. Un evento che ha visto come protagonisti i bambini della Juvenilia, squadra storica sita appunto in zona navigli. Tra i bambini in festa la speranza di trovare un altro Beccalossi. Nel frattempo Verdoliva ha accettato il nuovo incarico di allenatore dei bambini Under 10.