Pesce e Champagne per la cena di beneficenza

PESCE&CHAMPAGNE: Chef Sadler e Chef Sarzi Sartori insieme per una cena di beneficienza a quattro mani L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 giugno. Parte del ricavato sarà devoluto all’organizzazione “Azione contro la Fame” Il 22 giugno lo Chef Claudio Sadler aprirà le porte del suo Ristorante Sadler per una speciale cena di beneficienza a quattro mani: “Pesce&Champagne”. Ad accompagnarlo nell’iniziativa, infatti, ci sarà lo Chef Luciano Sarzi Sartori, Executive Chef del Baglioni Hotel Regina di Roma. Chef Sarzi Sartori dimostra sin dall’adolescenza una forte passione per la cucina, che lo porterà con il tempo a cucinare per numerosi personaggi famosi, tra cui Jennifer Lopez e George Clooney. Dopo un’esperienza sulla Royal Princess Cruise, consolida la propria professionalità in svariate strutture alberghiere italiane a Cervinia, Sestriere, Punta Ala, Porto Cervo, Porto Rotondo e Milano. Dal 2009, è Chef al Brunello Bar and Restaurant in via Veneto a Roma, ricevendo l’“International Certificate of Excellence” dal Gotha del Gusto, l’organismo internazionale che riunisce più di 200 giornalisti enogastronomici ed esperti agroalimentari. Vanta partecipazioni ed esibizioni del calibro del Relais & Châteaux GourmetFest di Carmel-by-the-Sea, Baltschug Kempinski di Mosca, Yachting Club di Montecarlo. Lo stile di Chef Sadler – creativo e accurato, basato sulle tradizioni della classica cucina regionale italiana di volta in volta reinventata secondo la propria personalità e con uno sguardo all’innovazione – ben combacia con i piatti di terra e mare di tipica impronta mediterranea di Chef Sarzi Sartori, anch’essi sempre abbinati a un tocco innovativo e presentati come opere d’arte. Dall’unione dei due chef è nato, infatti, uno speciale menu, composto dalle seguenti portate e abbinato a una selezione di champagne firmati Nicolas Feuillatte – la più giovane delle grandi maison di Champagne, la prima in Francia e terza al mondo – con cui lo Chef Claudio Sadler prosegue la vincente collaborazione. Aperitivo con finger food: Melone compresso, senape, scampi, coriandolo Ostrica, lime, menta e rhum Riso, patate e cozze MENU Carpaccio di astice all’amatriciana cruda (Chef Sarzi Sartori) Fiori di zucchina farciti di baccalà con crema di scarola, uvetta e pinoli (Chef Sarzi Sartori) Raviolini di barbabietola con zuppa di granchio reale alla thailandese (Chef Sadler) Cacio, pepe, gamberi rossi e lime (Chef Sarzi Sartori) Morone alla carbonella con gazpacho tiepido, crema di patate all’erba cipollina e falsi piselli (Chef Sadler) Pesca Melba moderna (Chef Sadler) Piccola pasticceria CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE IN ABBINAMENTO: Réserve Exclusive Brut Terroir Premier Cru Extra Brut Palmes d’Or Vintage 2008 Réserve Exclusive Rosé La cena avrà un costo di 160€ a persona e, parte del ricavato, sarà devoluto ad “Azione contro la Fame”, organizzazione umanitaria internazionale da oltre 40 anni impegnata a eliminare la fame nel mondo e ora anche in Italia. Attraverso il supporto a “Ristoranti contro la fame” – campagna di azione che coinvolge ristoranti, chef e amanti del cibo – Chef Sadler è, infatti, da anni impegnato in prima persona nella realizzazione di iniziative che concretamente hanno fornito cibo, acqua potabile e alimenti terapeutici a migliaia di bambini malnutriti, aiutando le loro famiglie nell’agire sulle cause della fame per combatterla definitivamente.