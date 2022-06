Beppe Sala - Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena

"Il sindaco Beppe Sala sembra ragionare come Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena. “… ostile a ogni compromesso con le idee liberali (Sala con il buonsenso) e accesa sostenitrice del diritto divino dei re (Beppe dell'ecologismo come religione del nuovo ordine mondiale)...” Domanda facile facile per il nostro: se tutti i proprietari di Euro5 diesel – auto che da fine ottobre non potranno circolare per Milano se non con pesantissime limitazioni – acquistassero vetture elettriche o hybrid pug-in – come nei desiderata di Sala – come pensa il sindaco di garantire l’energia elettrica necessaria se già oggi la rete elettrica va in tilt ogni piè sospinto ad ogni ondata di calore? I milanesi si aspettano risposte serie dal proprio sindaco e non petizioni di principio velleitarie, stile Maria Antonietta (“se non hanno il pane, che mangino le brioches…”)".