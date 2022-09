Bivacchi e degrado

"Solita situazione segnalata più volte da altri utenti. I giardini di Piazza Vetra oramai sono diventati un dormitorio a cielo aperto nonostante in zona ci sia la presenza della polizia, che passa senza far nulla. Le siepi che circondano l'area cani sono una discarica in quanto c'è più pattumiera che foglie , i mezzi AMSA passano e non raccolgono nulla come se non fosse di loro competenza. Per non parlare dei raduni quotidiani di ragazzi che passano il tempo imbrattando la chiesa di S. Lorenzo e lasciando di tutto e di più per terra e rovesciando i cestini presenti sul prato".