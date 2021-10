Rassegna di vini e birre artigianali

Sabato 30, Domenica 31 Ottobre e Lunedì 1 Novembre 2021 si terrà in Villa Corvini e Parco a Parabiago (MI) la rassegna "Bollicine e … in villa", evento enogastronomico incentrato su Vini e Birre Artigianali e Prodotti Enogastronomici abbinabili, proseguendo il format di successo di Artigiani del Gusto che già da diversi anni ed in più date si svolge nella storica location secentesca. La manifestazione sarà caratterizzata dalla Mostra- mercato dove verranno presentati al pubblico vini di qualità provenienti da diverse Regioni Italiane e birre artigianali italiane ed estere. Ci sarà quindi vendita diretta dai produttori, aziende agricole, artigiani e commercianti specializzati in produzioni particolari a tema con l’evento, degustazioni, laboratori didattici di cucina e creativi per bambini, animazioni, intrattenimenti e musica con artisti di strada, aree giochi per bambini. Il tutto nella suggestiva storica cornice secentesca di Villa Corvini, per trascorrere delle giornate all’insegna del bello, dell’arte, della natura, della qualità, del buon cibo, della cultura, dell’intrattenimento.

“Bollicine e … in villa” è un evento per la promozione dell’artigianato, del Made in Italy, del fatto a mano, delle cultura e dell’educazione ed attenzione all’alimentazione di qualità. L’evento è patrocinato da Regione Lombardia e sarà patrocinato dal Comune di Parabiago, promosso da Associazione culturale e artistica Iperbole con la collaborazione organizzativa ed in comunicazione di Eventi doc di Myriam Vallegra e Centro Servizi Villa Corvini.

Programma evento (in aggiornamento) Laboratori del Gusto: BELGIO, LANGA E MONFERRATO e i titoli dei laboratori del gusto: 1. Le birre trappiste del Belgio e abbinamenti gastronomici 2. Le birre di Natale e abbinamenti gastronomici 3. Verticale della birra: annate 2018 - 2019 - 2020 e abbinamenti gastronomici Manifestazione organizzata secondo i protocolli anti-covid

“SALTA LA CODA”: Prenota la tua visita in mostra e – nel caso troverai delle code di accesso - non dovrai aspettare per entrare ! Telefona al tel. 329-8989533 o manda una e-mail a info@associazioneiperbole.it per prenotarti e “saltare la coda”

vendita al pubblico dai produttori, Cucine sul posto e Street food con posti a sedere all’aperto, al coperto ed all’interno, Laboratori del Gusto di Birre artigianali italiani ed estere, Dolci ed altre specialità, Degustazioni di numerosi Prodotti enogastronomici abbinabili a vini e birre, Laboratori di cucina per bambini, Animazioni e laboratori creativi per bambini sul tema Halloween ed altri, Animazioni itineranti di danza, giocoleria, bubble show, light show ed intrattenimenti musicali con artisti di strada

Sabato 30, Domenica 31 Ottobre e Lunedì 1 Novembre 2021 Villa Corvini e Parco via Santa Maria 27, Parabiago (MI) Apertura: Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 22.00 Lunedì dalle 10.00 alle 20.00 Ingresso al pubblico gratuito