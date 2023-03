«C’è più gusto a essere unici»: oggi doppio appuntamento per sensibilizzare gli studenti milanesi sul tema del cyberbullismo

Ripartono gli incontri nelle scuole italiane di «C’è più gusto ad essere unici», un percorso formativo promosso da A.I.C.S. (Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting), con il supporto di Maxibon, iconico brand del gruppo Froneri da sempre al fianco dei più giovani. L’iniziativa si inserisce in uno scenario solo a tratti confortante: secondo la nuova indagine condotta su un campione di 3.488 studenti di scuole secondarie di I e II grado da Generazioni Connesse - il Safer Internet Centre coordinato dal MIUR - è diminuito il numero di giovani che trascorrono online più di 5 ore al giorno, arrivando ad un 47% (contro il 54% del 2022 e il 77% registrato nel 2021). Eppure, nonostante ciò, dalla VI rilevazione 2022 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia è emerso che il 15% degli adolescenti è stato vittima di atti di bullismo e di cyberbullismo. Quest’ultimo fenomeno, in particolare, legato alla diffusione e all’utilizzo dei social network, è aumentato drammaticamente tra i giovanissimi. «Il cyberbullismo si traduce in azioni virtuali connotate da prepotenza e intimidazione nei confronti di chi è diverso per etnia, religione, caratteristiche fisiche, identità di genere e orientamento sessuale o per situazioni economico-familiari. Qualunque elemento di diversità diventa un pretesto per l’esclusione sociale - spiega lo psicologo e psicoterapeuta Andrea Bilotto, Presidente di A.I.C.S. - L’idea della nostra campagna, anche in questo nuovo anno, è di affrontare questo fenomeno dall’interno, sensibilizzando i giovani sul valore dell’unicità di ciascuno, sostenendoli nell’accettazione del sé e coinvolgendoli nel processo di inclusione». Il progetto non è rivolto solo agli studenti, ma coinvolge anche genitori e docenti in decine di scuole superiori in tutta Italia, attraverso incontri on-line e in presenza, con lo scopo di supportare la creazione di un ambiente favorevole a far crescere l’interesse verso un uso consapevole delle nuove tecnologie. Oggi, Venerdì 10 marzo, si è tenuta la doppia tappa a Milano, presso l’Istituto Paritario Labor tra le 8 e le 10 e presso l'Istituto Superiore "Primo Levi" dalle 11 alle 13. Maxibon ha deciso di supportare la causa di A.I.C.S. per contribuire all’opera di responsabilizzazione di giovani ed educatori. «Anche in questo 2023 rinnoviamo il nostro impegno nel supportare AICS. È fondamentale che le ragazze e i ragazzi imparino ad amare se stessi e gli altri, diventando coscienti di quanta bellezza si racchiude nell’unicità di ognuno di noi», spiega Simona Mantovani, Brand Manager di Maxibon. «Questi giovani saranno gli adulti di domani e riteniamo che per loro sia essenziale coltivare ogni giorno valori come il rispetto reciproco, l’interazione virtuosa con i propri coetanei, la promozione dello spirito di squadra. Si tratta di valori preziosi nei quali crediamo profondamente, in quanto necessari per la costruzione di una società più giusta, equa ed inclusiva».