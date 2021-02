"A porta Venezia questa la situazione della grande piazza antistante i castelli. Nonostante il restauro del piazzale, aree verdi e il vecchio lavatoio l'area e tornata in mano al degrado. Pensare che vi si affacciano palazzi con appartamenti del valore di un milione. Lì di fianco iniziano i bastioni con noti problemi di spaccio e bivacchi. Eppure non si riesce a far nulla...".