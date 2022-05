Campus Estivo per Bambini in Inglese

L’estate per i bambini è il momento del divertimento, del tempo trascorso all’aperto e dello sport. Quanto sarebbe bello fare tutto questo nel centro di Milano… ma in inglese! Scrambled Eggs offre un’esperienza di campo estivo di alto livello con sede nella sua scuola nel quartiere Navigli di Milano. Ogni attività, dall’inizio alla fine, si svolge in inglese, dagli sport che facciamo con gli istruttori, al pranzo con insegnanti madrelingua inglese, fino alle divertenti e interattive lezioni di inglese tenute nella nostra scuola. Il campo si terrà dal lunedì al venerdì e avrà un itinerario diverso, offrendo una vasta selezione di attività che includono sport, arte, giochi e corsi accademici. Ci sarà qualcosa per tutti! I nostri qualificati insegnanti di madrelingua inglese saranno al fianco di tuo figlio mentre sperimenta queste nuove avventure e si diverte durante l’estate. Maggiori informazioni: https://scrambledeggsinglese.it/i-nostri-corsi-scuola-inglese-milano/summer-school/