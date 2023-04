Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo edificio di Via Melzo 7 sembra sia stato acquistato da un ricco imprenditore milanese che da showroom (era la sede di Jannelli & Volpi) lo trasformerà in albergo di lusso. I lavori di demolizione sono cominciati qualche settimana fa ma gli operai non indossavano i dispositivi di sicurezza, nemmeno durante le operazioni più delicate e pericolose (come la demolizione del tetto).