Chi si masturba e chi se ne sbatte

Oggi durante la mia pausa pranzo (mezzogiorno) percorro il 20esimo binario a Garibaldi per raggiungere Gae Aulenti. I soliti estracomunitari che dormono fanno parte del (non) decoro urbano. Ma uno di loro (l'africano in foto) si sta masturbando. Percorro velocemente il binario e nel sottopasso incontro un poliziotto con due militar@ Mi avvicino al militare donna e cerco di dirle quanto accaduto ma il SIG poliziotto mi ferma bruscamente prima che termini la frase "Sul 20esimo binario...." e mi urla : "Sappiamo la situazione di questa stazione! Andiamo andiamo! " Alzo le mani in segno di resa e continuo. Quando torno (sul 20esimo) loro sono ancora là. La situazione del resto la sappiamo. Manuela