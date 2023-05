Martedì 6 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Università degli Studi di Milano, Scuola di giornalismo Walter Tobagi - Aula T9 - Piazza Indro Montanelli 14, 20099, Sesto San Giovanni (MM Sesto Marelli), si terrà il convegno "Comunicare l’accoglienza e l’integrazione" organizzato da Anci Lombardia, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti Lombardia. Il convegno, rivolto a giornalisti e operatori del sociale, ma anche a tutte le persone interessate, si inserisce nell'ambito delle attività del Piano Regionale FAMI Lab’IMPACT, che ha promosso l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente presenti nella nostra regione attraverso un lavoro di comunità e la costruzione di partnership tra soggetti pubblici e non, in una logica di integrazione del sistema e della rete dei servizi. Alcune delle Fondazioni in prima linea sul tema dell’integrazione, si confronteranno in una tavola rotonda per arricchire la riflessione sulla comunicazione dei temi “accoglienza e integrazione” da un osservatorio di assoluto privilegio. Per partecipare al convegno è necessario iscriversi al seguente link https://forms.office.com/e/nb3E16LQDg. Per i giornalisti (la partecipazione prevede l’erogazione di n. 4 crediti formativi), è obbligatoria l'iscrizione sulla piattaforma formazione dell'Odg Lombardia e la presenza in sala.