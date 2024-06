CONCERTI LA MAURA E RESIDENTI TRENNO A PIEDI ALLE 23.00

Egregi, sono un residente del q.re Trenno e come tanti sono interessato dal tema concerti all'Ippodromo Maura e dalle ricadute sulla vivibilità del quartiere Gallaratese/Trenno. Avrete ricevuto centinaia di segnalazioni di lamentela per i noti motivi...e non è mia intenzione soffermarmi sulla scelta del luogo. Il sottoscritto non vuole infatti entrare nel merito dell'opportunità della scelta del luogo da dedicare a Area concerti di simili dimensioni. Personalmente mi dico anche favorevole, a fronte di garanzie e provvedimenti concreti e puntuali di rispetto per le aree comuni, oltre alle ovvie tutele per i residenti. Ma ci tengo a riportare ciò che mi è accaduto domenica sera 16.06.24 in occasione del concerto dei Green Day, in corrispondenza dell'orario di termine/deflusso concerto. Abito in Via F.lli Gorlini 7 e sono andato a prendere alla fermata M5 di San Siro mia moglie di rientro dal turno lavorativo alle ore 23.15, in quanto il servizio di TPL/linea 64 (di cui mia moglie è abbonata) risultava sospeso/deviato dalla tratta. Nello specifico: Sulla via del ritorno, all'intersezione Via Novara/Via Cascina Bellaria (ovvero a 1km da casa ergo a 60" di percorrenza dalla mia abitazione) sono stato fermato, come peraltro altri residenti, dal posto di blocco della PL di Milano che ci intimava di proseguire la corsa altrove, in quanto l'accesso si intendeva negato a tutti senza esclusioni, ovvero anche ai RESIDENTI, dietro disposizione del QUESTORE. Preciso che alla mia proposta di accedere da Bonola l'Agente di PL ha rinnovata il medesimo diniego, divieto di accesso ai residenti anche di là. Non è restata altra soluzione che parcheggiare al parking di Via Novara/Caldera a PAGAMENTO (lì è Zona 7, e in quanto residente Zona 8 non avrei avuto diritto alla gratuità della sosta per la ripresa l'indomani) e incamminarci a piedi verso casa nostra, a 1.5 km dal parcheggio. VI SEMBRA NORMALE QUESTA COSA??! Tengo subito a sottolineare la mia massima solidarietà con gli agenti di PL che si sono trovati a dover fare fronte alle conseguenze degli avventori/residenti nel commentare questa irragionevole disposizione! Non potete immaginare gli impropri di tutte gli automobilisti residenti. Ma chiedo a chi legge, in primis al Prefetto, se ci si rende conto della gravità e della rilevanza di una simile disposizione!? Ci si rende conto davvero di quanto inaudita è la negazione della libertà di rientrare presso la propria abitazione, di ritorno da lavoro, a causa di un concerto? Ma quale è la logica di tutto questo? Viene negato l'accesso alle autovetture e viene negato il collegamento di trasporto pubblico: la linea 64, infatti, da San Siro è stata limitata all'anello di Via Novara/Via Caldera, ovvero lasciando isolato un quartiere intero. Ci è stato riferito che la disposizione sia stata rilasciata forse perché su entrambi i lati della Via non vi sono su entrambi lati camminamenti protetti o marciapiedi. Preciso però che il deflusso lungo Via Cascina Bellaria (la Via chiusa al traffico) conseguente alla fine del concerto, è stato totalmente assente, anzi, un DEFLUSSO vi era ma...di RESIDENTI che da Via Novara camminavano in direzione opposta, direzione Trenno, a piedi, ciglio strada, in quanto impossibilitati a rientrare presso le proprie residenze in auto o con bus, compromettendo sì, la propria incolumità in quanto la strada in direzione Via Novara, poco coerentemente non veniva inibita alle auto. Concludo rivolgendomi al ns Sindaco: senza entrare sulla scelta prettamente "politica" di dedicare LA Maura ad Area grandi concerti, Le chiedo di avere maggiore rispetto dei residenti di queste zone che non possono rincasare liberamente, invitandolo a ponderare bene le ricadute di sbarrare le viabilità del ns quartiere anche ai residenti, deflusso o meno che sia! Cordiali saluti, Silvano Campagna, residente di Trenno, mail inviata a :dipps146.00f0@pecps.poliziadistato.it ; prefettura.milano@interno.it ; alessandra.tripodi@interno.it ; sindaco.sala@comune.milano.it ; Assessora.Censi@comune.milano.it ; Marco.Ciacci@comune.milano.it ; "DC.PoliziaLocale@comune.milano.it" giulia.pelucchi@comune.milano.it ; "fedrighini" ; "Emanuele Telesca"