Concerto per "Crazy Cats"

Sabato 29 Ottobre, nella spettacolare location di Corte San Pietro si terrà un concerto di beneficenza per sostenere "Crazy Cats". Crazy Cats è un associazione no profit nata per la lotta contro il randagismo felino attiva su Rozzano ed i comuni limitrofi come Zibido San Giacomo. Aiutiamo chi aiuta! Dalle 19.30 Aperitivo, Salamelle e patatine In serata concerto gratuito con i "Cristoni D'Avena"! L'evento è realizzato da "Crazy Cats" con il patrocinio del comune di Zibido San Giacomo!