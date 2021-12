"Conosci i tuoi vicini di casa?": incontro in via Meucci

Sabato 11 dicembre, ore 17:00, a Villa Pallavicini, incontro semi-serio sulle comunità nordafricane a Milano, un’iniziativa del Partito Democratico di Municipio 2 “Se parlano arabo sono tutti marocchini”. Non è vero. Ma lo pensano in molti. Volendo scoprire quali sono (se ci sono) le differenze tra un egiziano e un tunisino, tra un algerino e un marocchino, abbiamo deciso di chiederlo a loro in un incontro che vede a confronto appartenenti a questi quattro popoli, che risiedono in Italia da molto tempo. Come molti loro connazionali, che sono spesso il nostro vicino di casa, l’idraulico di fiducia o il pizzaiolo della trattoria all’angolo... Quanto può essere interessante per un italiano conoscere le identità dei singoli popoli magrebini? Pochi sanno, per esempio, che in Egitto circa il 15% della popolazione è composto da cristiani copti, o che in Tunisia, Paese prevalentemente islamico, c’è sempre stata una presenza ebraica che non ha mai avuto problemi di convivenza religiosa. Ignoriamo anche che la maggioranza degli algerini è in lotta contro l’integralismo islamico e che il Marocco è governato da una coppia di sovrani molto giovani, che sta spingendo il Paese verso una modernizzazione, soprattutto nell’ambito della parità di genere. Tutte informazioni che potrebbero portarci a cambiare radicalmente l’opinione che ci siamo fatti di questi popoli. Il Partito Democratico di Municipio 2 ha deciso, quindi, di organizzare un incontro dal tono semi-serio che avrà luogo sabato 11 dicembre, a partire dalle ore 17:00, a Villa Pallavicini, via Meucci 3 Milano. Ad intervenire saranno: Nadira Haraigue, Ouejdane Mejri, Samira Abdelouaret e Medhat Moussa, rispettivamente in rappresentanza di Algeria, Tunisia, Marocco ed Egitto, che verranno coinvolti in una sorta di "intervista quadrupla" (simile all’intervista doppia lanciata a suo tempo dal programma televisivo "Le Iene") con domande dal tono leggero. Il dibattito si concluderà con gli interventi di Annalisa Perteghella, ricercatrice di politica internazionale; Francesco Muraro, preside dell’Istituto Comprensivo Statale "Via Giacosa", scuola con una significativa presenza multietnica, il deputato tunisino Majdi Karbai, referente del programma immigrazione del gruppo parlamentare democratico in Tunisia, e di Lia Quartapelle, deputata e Responsabile Esteri Pd. Modereranno il dibattito Adriana Fenzi, giornalista e coordinatrice Donne Democratiche, e Giampiero Moncada, giornalista e formatore. Non mancherà un momento conviviale con un aperitivo nordafricano a cura di Villa Pallavicini (prezzo 12 euro) e dolci tipici offerti da Mr. Moussa Caffè. L’evento sarà disponibile anche in streaming sui canali Facebook, Instagram e Youtube del Pd di Municipio 2 Milano. Ulteriori dettagli e informazioni, prima e dopo l’incontro, sul blog www.passportomilano.blogspot.com. Contatti di riferimento: Adriana Fenzi 328-3190032 - Giampiero Moncada 320-7228720.