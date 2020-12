Sant'Ambrocio libererà Milano

"Sono contento che quest'anno a Milano si sia deciso di anticipare l'accensione delle luminarie al 1 dicembre, senza aspettare il 7 come da tradizione: vedere i colori delle luci nelle strade trasmette allegria e ce n'è bisogno. in fondo, sarà un Natale strano per le restrizioni anti-contagio che verranno impartite: anticipare l'accensione delle luminarie è uno "strano" positivo e mi piace. magari, al 7 dicembre, il nostro Santo Protettore Ambrogio libererà la città dal Covid.19: sarebbe un miracolo ma perchè non credere alla magia del Natale, come quando eravamo bambini?".