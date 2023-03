Dal COSTA RICA fino all'ARGENTINA via terra, il racconto del mio viaggio da studente universitario

Buon pomeriggio, Mi chiamo Alessandro Cuneo e sono uno studente milanese di 22 anni dell’Università di Bologna. Ho trascorso gli ultimi 8 mesi in America Latina: i primi 4 mesi in Costa Rica, per un periodo di intercambio universitario con la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), e i secondi 4 in viaggio, dal Costa Rica fino al sud dell’Argentina via terra (autostop e bus). Per autofinanziarmi il viaggio, mentre ero ancora in Costa Rica, ho iniziato a lavorare come professore d’italiano impartendo lezioni a studenti e professori della UNA. Nei quasi 12o giorni di viaggio in America Latina c’è stata una sola costante, l’ospitalità. Ho dovuto pagare per dormire soltanto 5 volte, tutte le altre notti sono stato ospitato da amici, amici di amici o sconosciuti. Persone che, nonostante non mi conoscessero, decidevano senza indugi di ospitare questo giovane studente italiano. Ogni volta che venivo ospitato cercavo di contraccambiare l’ospitalità preparando qualcosa di italiano: pasta fresca, gnocchi, pizza, caffè o dei semplici ma buonissimi cappuccini (mi ero portato dietro dall’Italia una vecchia moka e una macchinetta manuale per montare il latte). In questo lungo viaggio via terra per l’America Latina ho dovuto affrontare esperienze che mi hanno insegnato molto e diversi imprevisti: il Perù mi ha accolto con forti e violente proteste, seguite all’incarcerazione del presidente Pedro Castillo, che mi hanno costretto a cambiare i miei piani e che mi hanno tenuto bloccato diversi giorni nelle città di Arequipa e Jaen; e la Patagonia dove, complici i prezzi molto alti per le sistemazioni e il cibo, ho viaggiato facendo unicamente autostop (per 3000Km), accampandomi sempre in tenda fuori dalle cittadine e cucinando zuppe disidratate sul mio fornelletto. Un ultimo mese, quello trascorso in Patagonia, che mi ha ricordato il valore delle piccole cose e che mi ha insegnato a vivere con poco. Un’esperienza che mi ha segnato spiritualmente e fisicamente, visto che in tre settimane ho perso 5kg… Un viaggio che mi ha fatto vedere e conoscere molte realtà e culture diverse: da quella quechua delle Ande peruviane a quella Aymara dell’altopiano boliviano