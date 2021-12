"Sala abbandona Porta ticinese. Vetri delle auto spaccate e cocaina"

"Sala abbandona Porta ticinese. Vetri delle auto spaccate ieri alle 2 di notte e cocaina consumata davanti al portone di via dei Fabbri 18. Ennesima notte di delinquenza tra Porta Ticinese e via dei Fabbri. Decine di persone in strada ieri sera dopo che gli allarmi delle vetture parcheggiate in via de Amicis e via dei Fabbri hanno iniziato a suonare verso le 2 di notte. Auto con i vetri in frantumi, portabagagli aperti e vetri frantumati. È l’ennesimo episodio di atti vandalici in questa via. Solo poche sere fa stessa scena per le auto parcheggiate davanti al Carrefour di via de Amicis. I carabinieri intervenuti sul posto hanno potuto fare poco. A loro stesso dire ci vorrebbe un presidio stabile che il sindaco Sala non autorizzerebbe per paura 'di uno stato di polizia'. Ma la conseguenza è che famiglie e bambini che abitano in via dei Fabbri hanno oramai il terrore di tornare a casa".