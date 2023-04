Degrado accesso MM1 SESTO RONDO'

Spett.le redazione, sono un Vs. lettore . Mi permetto di inviare lo stato di degrado dovuto a vandalismo dell'ingresso alla MM1 del Comune di Sesto S.Giovanni,- fermata Sesto Rondo'- Piazza Repubblica. Ho piu' volte sensibilizzato sia l'ATM ,che l'Amministrazione Comunale, affinche 'ponessero una telecamera dissuadente,; tuttavia il vandalismo dovuto forse a troppa tolleranza persiste da anni. Spero che questa segnalazione, in senso costruttivo, da cittadino possa essere presa in seria considerazione da parte delle Autorita' competenti.