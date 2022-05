Cinisello, totale degrado nelle case gestite da MM

Via Volontari del Sangue, 2 · Cinisello Balsamo

Una famiglia di 6 persone si ritrova col soffitto del bagno da rifare per causa di una perdita (alla quale è stata fatta riparazione ).Ma il soffitto è da rifare, si aggiunge anche il problema delle infiltrazioni d acqua nel box, che dopo l'uscita il geometra ha detto provenire dai pargheggi, e la risposta di MM é stata che non è loro priorità. La famiglia dopo numerose segnalazioni fatte ancora oggi non ha ricevuto risposte, si precisa che all'interno del nucleo familiare è presente un minore e un malato oncologico e cardiologico. Ritengoo opportuno precisare che però se un abusivo viola le leggi che ci sono all'interno di un palazzo nessuno parla e tutto va bene perché vengono minacciati; se invece è un regolare inquilino a fare ciò, subito veiene segnalato. Questa cosa è ora di finirla: si vive nel più totale degrado.