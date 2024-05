Gallery











Buongiorno, Scrivo per segnalare il degrado dei palazzi in via della martinella a Milano (Zona Sella Nuova). Dalle foto si può vedere i pezzi che cadono dai balconi e dalla struttura. Sono palazzi di proprietà Aler. Vi chiedo gentilmente di documentare per far vedere il degrado, con la speranza di una ristrutturazione. Un saluto