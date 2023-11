DERIVE EDITORIALI - Un artista comasco alla Biblioteca Sormani di Milano.

Un visionario stampatore che In occasione del 150° anniversario di Alessandro Manzoni, espone il progetto "Derive Editoriali". Realizzato e curato da Paolo Cabrini dello Studio d'arte Tipografica Pratiche dello Yajè di Lasnigo (CO). Sono esposti 15 verosimili frontespizi, realizzati tipograficamente da 15 immaginari editori, intenti ad attraversare la storia dei 150 anni editando il capolavoro manzoniano: "Storia della colonna infame". Per info Paolo Cabrini tel. 3355218436