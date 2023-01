Via Attilio Momigliano, 1 · Stadera

Via Attilio Momigliano, 1 · Stadera

Ho avvisato AMSA della situazione esistente inel parcheggio comunale di fronte a n via Momigliano 1 angolo via Neera, MI, ma nonostante le assicurazioni di intervento e di inserimento della pulizia nel ciclo ripetitivo degli interventi di pulizia, la situazione è sempre e quella che vedete nelle foto. Non sono stato l'unico a lamentarsi, ma nulla cambia.