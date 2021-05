Discriminazioni intollerabili nel Comune di Milano

"Con la presente intendo segnalare l'ennesima discriminazione portata avanti dal Comune di Milano riguardo alle sue modalità di assunzione. Mi riferisco al bando per 22 posti di istruttore amministrativo D1 (scadente il 18/6/21). Nel caos del covid si permettono di inserire al punto 6 dei requisiti la clausola che non può partecipare al bando chi non ha superato la prova in altro bando con lo stesso profilo. Questo è l'ennesima azione arbitraria che bolla a vita chi non ha superato un concorso. Vuol dire che chi non l'ha superato una volta non potrà mai più farlo. E' la prima volta che leggo una cosa del genere che mi indigna tantissimo e mi chiedo se ciò sia legale. Questo dimostra che chi gestisce le assunzioni ha assoluto spregio della legalità. Chiedo la rimozione di tale aberrazione".