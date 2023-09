Disponibile Online la petizione per il ripristino del verbale sul parabrezza a Milano

Si è aperta sul sito del Comune di Milano, la petizione per chiedere di ripristinare il verbale sul parabrezza in caso di divieto di sosta o di fermata. L'obiettivo è quello di evitare che i cittadini e non che non si accorgano dell'infrazione, vengano avvisati solo quando viene notificata la prima multa a casa, quando ormai hanno commesso quella stessa infrazione involontaria più volte. Il comune e la polizia locale dovrebbero essere a fianco degli automobilisti, evitando di multarli più volte a loro insaputa.