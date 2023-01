Dona un SorRiso: raccolta fondi per i più ragazzi zambiani con disabilità

Cambiare il mondo partendo dal cibo. Con questo spirito, dal 2019 CELIM (Centro laici italiani per le Missioni) ha lanciato una campagna di raccolta fondi "Dona un sorRiso" sui sagrati delle parrocchie, nei Cral aziendali e nelle case di chiunque sia interessato a mangiare un piatto di riso, due volte buono. I proventi sono infatti destinati, di anno in anno, a progetti di sviluppo sostenibile nei Paesi del Sud del mondo. Quest'anno saranno destinati a Edu-Care, un progetto che si rivolge a bambini e giovani con disabilità nei distretti di Lusaka e Ndola, in Zambia, promuovendo la loro inclusione socio-economica. Sui sagrati della diocesi di Milano e nei Cral aziendali sono disponibili borse con due chili di riso italiano Carnaroli (donazione consigliata 10 euro). Ogni settimana sul sito CELIM (www.celim.it) è pubblicato l'elenco delle parrocchie in cui, in quel fine settimana, saranno presenti i banchetti. CELIM (Centro laici italiani per le missioni) è una Ong milanese nata nel 1954. Membro della Federazione delle Ong di ispirazione cristiana (Focsiv), lavora con propri progetti di sviluppo sostenibile in Africa, Balcani e Medio Oriente.