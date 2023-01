Dosso pericoloso

"Il 20 ottobre e ho mandato un messaggio con foto alla pagina Facebook del comune di Milano, segnalando un dosso molto sporgente e pericoloso nella corsia dei bus in via Tonale all'altezza del n.11. MI hanno risposto "abbiamo inoltrato la tua segnalazione agli uffici competenti". Dopo qualche settimana era ancora lì e ho riscritto e mi hanno risposto la stessa cosa. L'8 dicembre allora ho mandato una mail a assessora.censi@comune.milano.it , assessora per la mobilità, ma non ha neanche risposto. Percorro quel tratto in Vespa e vi assicuro che se passa un motociclo un po' veloce e non lo vede può cadere. Le foto che allego non rendono, è molto sporgente".