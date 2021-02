Dottorandi esclusi da vaccinazione anticovid

"Buongiorno, Come accaduto in altre regioni, (vedere articolo su PisaToday https://www.pisatoday.it/cronaca/precari-universita-protesta-esclusione-vaccino-coronavirus.html), anche al Politecnico di Milano abbiamo ricevuto notifica ufficiale che ai dottorandi viene negata la possibilità di prenotarsi al vaccino anticovid riservato a personale docente e non docente delle università italiane. Desidero sottolineare che è prassi che ogni dottorando tenga delle lezioni durante tutto l'anno accademico, quindi ritengo che questa esclusione sia ingiustificata, oltre che fortemente discriminatoria. Desidero che la mia identità rimanga anonima, quindi non credo di poter fornire direttamente delle prove su ciò che dico che vadano oltre l'email con cui è stata comunicata questa decisione".