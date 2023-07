Eventi al Castello Sforzesco

Buon pomeriggio, all'attenzione dell'Organizzazione Eventi Castello Sforzesco, Milano. Ieri sera abbiamo partecipato a un concerto presso il Castello Sforzesco. Prima di arrivare, abbiamo letto attentamente le norme di sicurezza e acquistato dell'AUTAN senza gas, per proteggerci da un'area prato afflitta da una presenza massiccia di zanzare. Mia moglie, dal canto suo, portava con sé un prodotto biologico analogo usato in precedenza, come in precedenza avevamo AUTAN no gas. Tuttavia, all'ingresso mi è stato sequestrato l'AUTAN, mentre il prodotto biologico è stato accettato senza problemi. Vorrei sottolineare che l'AUTAN non era contenuto in una bomboletta, e rappresentava un dispositivo medico essenziale, considerando che le punture di insetti possono causare reazioni allergiche molto gravi, soprattutto in individui predisposti come me. Ho cercato di spiegare che il mio AUTAN avrebbe dovuto essere permesso, ma non volevo ritardare la fila e quindi sono entrato per poi andare via mezz'ora più tardi. Devo dire che non mi recherò più a uno spettacolo all'aperto durante l'estate a Milano. Già perché dall'area riservata ai posti a sedere è stato impossibile seguire il programma, dato che il vostro personale non è riuscito I(ovvero era assente) a far rispettare le regole. Le persone non rimanevano nei posti a sedere designati, ma si ammassavano tutte davanti al palco, in piedi. Un caos totale, nonostante ci troviamo a Milano, città sulla quale vengono investiti numerosi soldi pubblici. Voglio tornare sul problema dell'AUTAN, intendo portare avanti la questione, poiché considero quanto accaduto un abuso. Per evitare le punture di insetti, ho dovuto andarmene. Il mio AUTAN è finito in una cassa mista e, ovviamente, l'ho lasciato lì. La vostra organizzazione è stata carente. Almeno avreste dovuto avere la premura di disinfestare l'area prato da zanzare e altri insetti. Le zanzare, a seguito del temporale pomeridiano, erano a migliaia. Cordiali saluti, Andrea Meloni