Un eroe invisibile

"Condivido queste immagini, perché sento la necessità di farle parlare. Delle immagini semplici, umane. Eravamo in tanti ad aspettare che arrivasse l'ambulanza per quella signora anziana, che cadendo in seguito ad un mancamento, ha riportato una brutta ferita al naso. Dei ragazzi si sono subito attivati per chiamare i soccorsi, e quell'uomo era lì, con il suo lavoro sulle spalle, a tenerle il naso e la testa. Una scena di un giorno comune, di gente comune, dalla quale è entrato e uscito in silenzio".