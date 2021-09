La Festa della Filosofia ospita Quirino Principe a Cormano

LA FESTA DELLA FILOSOFIA 2021 A CORMANO La rassegna La Festa della Filosofia dell’Associazione AlboVersorio, inaugurata a giugno 2021 con un programma ricco di incontri itineranti e di contenuti culturali poliedrici, prosegue fino al 1° ottobre con ospiti d’eccezione e altri eventi, tra cui l’incontro con Quirino Principe a Cormano. L’incontro a Cormano con Quirino Principe su Dante L’XI edizione della rassegna filosofica, che quest’anno presenta il titolo “Le stelle e l’altre cose belle”, arriva a Cormano, più precisamente a Brusuglio, frazione ospitante la splendida Villa Manzoni che farà da sfondo all’incontro con Quirino Principe sabato 25 settembre, alle ore 17:00. Musicologo e saggista, oltre a essere un germanista e ad aver curato la traduzione di numerosi libretti d'opera per il Teatro la Scala, i suoi studi si estendono alla drammaturgia e alla composizione di testi musicali. È inoltre noto per aver tradotto la prima edizione italiana de Il signore degli anelli, e per essere un esperto di Dante Alighieri. Saranno, infatti, oggetto della serata il Sommo Poeta e le stelle, leitmotiv della Divina Commedia. L’incontro è inserito nella cornice dell’Ottobre Manzoniano: un appuntamento fisso della stagione, promosso e organizzato dal Comune di Cormano e che ruota attorno alla figura di Alessandro Manzoni. Quest’anno, cogliendo anche l’occasione del settimo centenario dalla morte di Dante, il ciclo di incontri diverrà un connubio tra i due celebri scrittori. L’ingresso è gratuito, su prenotazione e fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni: www.festadellafilosofia.it, oppure telefonare al n. 0266324213. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative sanitarie in vigore e sarà possibile accedere esibendo il Green Pass. La Festa della Filosofia 2021 La rassegna filosofica, realizzata presso 12 Comuni lombardi, in collaborazione con il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno e con l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è riuscita a coinvolgere nei mesi di giugno, luglio e settembre 2021 un vasto pubblico in un ciclo di conferenze con alcuni dei più noti filosofi, giornalisti, scrittori e divulgatori scientifici italiani, fra cui Vito Mancuso, Armando Torno, Antonio Scurati, Gabriella Greison e Umberto Galimberti. L’incontro su Dante con Quirino Principe è stato anticipato nel tema da altri due eventi a Saronno: il primo con Emiliano Bertin, Dottore di ricerca presso l’Università Cattolica e membro del Comitato Scientifico della Scuola Estiva internazionale in Studi danteschi, il secondo con il Direttore artistico della rassegna, Erasmo Silvio Storace, Professore di Filosofia politica presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Il Sommo Poeta e le sue opere sono solo uno dei temi de La Festa della Filosofia, tutti con un’impronta poetica – presente fin dal titolo stesso della rassegna – che ha permesso di offrire così al pubblico una variegata proposta culturale che tocca la fisica, la cosmologia e l’universo, le attuali problematiche legate alla salute del pianeta, all’ambiente e alla sostenibilità, fino alle riflessioni di filosofia estetica sulla bellezza. Gli ultimi incontri in programma de La Festa della Filosofia: - Sabato 25 settembre, ore 17:00, a Cormano in Villa Manzoni (via Manzoni 9) - Quirino Principe, sul tema: “Le stelle nella Commedia di Dante”. - Venerdì 1° ottobre, ore 20:30, a Saronno, presso il Teatro Giuditta Pasta (Via I Maggio, 5) – Guido Tonelli, sul tema: “L’origine del tempo”