Nel 1976, seguendo un sogno di indipendenza dal mercato discografico, diedero vita alla prima etichetta italiana completamente autogestita da musicisti. Nasceva la ICTUS Records che immediatamente si impose sulla scena musicale come produttrice di opere uniche di nuovo jazz, improvvisazione e musica contemporanea. Dopo l’edizione tenutasi nel 2012 allo Stone di New York per il 35ennale, il Festival ICTUS Festival al Teatro Out Off di Milano celebra i 45 anni dell’etichetta discografica che dopo 10 anni di attività in Italia e una forzata sosta ventennale, ha riaperto poi i battenti a Los Angeles, riproponendo il suo unico catalogo con la copiosa aggiunta di nuovi dischi con artisti da tutto il mondo. Il programma è diviso in quattro giorni con quattro set per sera, ciascuno intitolato a un relativo album ICTUS. Il cast brilla per la presenza di musicisti sia statunitensi che europei, che vanno da coloro che hanno condiviso concerti e incisioni assieme a Centazzo fin dagli anni 70. Il festival è dedicato alla memoria del fotografo Roberto Masotti, i cui scatti hanno seguito tutta la carriera di Centazzo, dall’album 001 della Ictus (il duo con Steve Lacy, Clangs), al recentissimo no. 199 (Echoes con Armaroli) del 2021. L’evento è ideato da ERRATUM about sound | visual | text e prodotto in collaborazione con Mino Bertoldo e il Teatro Out Off. La direzione artistica è di Andrea Centazzo. È possibile consultare il programma dal sito: https://www.teatrooutoff.it/spettacoli/festival-ictus-festival/