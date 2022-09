Fibra Iliad che non funziona da settimane

Volevo segnalare un disservizio della fibra di Iliad che perdura ormai da diverse settimane e che interessa la città di Milano. Le numerose chiamate al 177 non sortiscono effetto, e neanche loro sanno quale sia il problema ed i tempi di risoluzione. Nonostante vengano avviate le pratiche di rimborso, ancora non si conoscono le date, le modalità e l'ammontare dello stesso. Inutile dire che questo disservizio risulta particolarmente grave in una città come Milano dove spesso si utilizza lo strumento di smart working.