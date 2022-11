Linee della fibra ottica distrutte per trovare i tubi del gas: "Siamo senza internet"

Gallery









"Venerdì una società inviata da Unareti Spa, scavando alla ricerca di una perdita di gas, ha massacrato le linee in fibra ottica utilizzate da tutti gli operatori telefonici. Sono rimati 'al buio' centinaia di utenti come ad esempio quelli dei civici 42, 44 di viale Bligny, vicino alla Bocconi, quasi in centro Milano. Per come è oggi utilizzato Internet, con lezioni per studenti, appuntamenti di diagnostica e vaccini, videoconferenze, appare assurdo che da venerdì nessuno è più intervenuto per ripristinare la rete in fibra. Eppure esistono precise mappe aggiornate sulla presenza di strutture nel sottosuolo, strutture che pagano al Comune di Milano la Cosap per ogni metro occupato. Siccome qualche mese fa è successa la stessa cosa, sembra proprio che mandino degli 'elefanti' a lavorare nelle 'cristallerie', causando puoi pesanti e lunghi disagi a centinaia di famiglie". La segnalazione di un residente della zona a MilanoToday.