L'altro ieri abbiamo subito un furto, lavoro x un azienda che vende tramite ecommerce borse da donna in pelle. Lunedì è passato il dhl a ritirare i pacchi da spedire ai nostri clienti (come ogni giorno). Dopo un ora si presenta un altro addetto DHL sempre per lo stesso ritiro. In quel momento abbiamo realizzato che il primo era un ladro. Il ladro si è presentato vestito con la divisa dhl ... Secondo me bisognerebbe fare delle segnalazioni su questo perchè abbiamo scoperto che ormai è una prassi comune a Milano Resto a disposizione per eventuali delucidazioni Grazie Daniela Traldi