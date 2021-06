Rassegna nazionale Sabato 3 e Domenica 4 Luglio nello splendido complesso storico, architettonico ed artistico dell’ex Monastero degli Olivetani a Nerviano (MI) si svolgerà la rassegna “Fiori e Artigiani nel Chiostro”. Il contesto sarà allestito con scenografie floreali ed ospiterà produttori di piante e fiori, artigiani ed artisti provenienti da diverse Regioni d’Italia. Fiori e Artigiani nel Chiostro è patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Nerviano, promosso da Associazione culturale e artistica Iperbole ed organizzato in collaborazione con Eventi doc di Myriam Vallegra e Comune di Nerviano. All’evento si potranno trovare oggettistica e complementi per la casa e la tavola realizzati e dipinti a mano, abbigliamento, borse, accessori, gioielli e bijoux originali e realizzati artigianalmente, cosmesi naturale a base di piante e fiori, prodotti enogastronomici selezionati e gustosi. Inoltre area divertimento per bambini con tanti giochi per tutta la durata dell’evento, animazioni ed intrattenimenti con Greta Entertainment sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00. Per i bambini ci saranno laboratori didattici di cucina, dalla realizzazione di buone e belle composizioni con frutta e ortaggi con la Food Artist Chiara Baldanzi, al laboratorio per imparare a fare il pane con un vero forno a legna con Azienda Agricola Santa Giulia. In accompagnamento alla manifestazione, buona musica di accompagnamento per allietare la permanenza dei visitatori nello storico complesso artistico. I visitatori potranno inoltre effettuare visite guidate al complesso per conoscerlo dal punto di vista storico e artistico. La manifestazione sarà tutta organizzata con i protocolli anti-covid, ambientata nelle sale e nel chiostro dell’ex Monastero degli Olivetani; gli ingressi al pubblico saranno graduali (a tal proposito indichiamo tel. 329-8989533 e info@associazioneiperbole.it per prenotarsi e “saltare le code”) rispettando le misure del distanziamento evitando assembramenti. Personale dedicato effettuerà i controlli e farà entrare le persone gradatamente, in base alle capienze degli spazi. Sabato 3 e Domenica 4 Luglio 2021 Ex Monastero degli Olivetani a Nerviano (MI) Ingresso gratuito Vendita diretta dai produttori di artigianato artistico, piante e fiori, cosmesi naturali ed incontri di approfondimento su tecniche e produzioni Dimostrazioni dal vivo Laboratori didattici di cucina ed artistici per bambini Area del gusto con prodotti selezionati e degustazioni Intrattenimenti, animazioni e area giochi per bambini Musica Visite guidate Conferenze Orari apertura evento al pubblico: Sabato dalle 10.00 alle 22.00 e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 Fiori e Artigiani nel Chiostro Sabato 3 e Domenica 4 Luglio 2021 – edizione speciale Ex Monastero degli Olivetani Piazza Manzoni, Nerviano (MI) Pagina FB: Fiori e Artigiani nel chiostro Per informazioni: Associazione culturale e artistica Iperbole: tel. 329-8989533 – 0331-553387 - info@associazioneiperbole.it - www.associazioneiperbole.it Eventi doc di Myriam Vallegra: tel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it – www.eventi-doc.it